Sağlık Müdürlüğü Psikososyal Destek Birimi oluşturdu

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşlarımızın kaygı, korku ve stresini en aza indirebilmek için Müdürlüğümüz Psikososyal Destek Birimi tarafından hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında kurumsal hatlar/telefon üzerinden psikososyal destek hizmeti verilecektir” denildi.