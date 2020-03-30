İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağlık Müdürlüğü Psikososyal Destek Birimi oluşturdu

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların yaşadığı korku ve stresi azaltmak için Psikososyal Destek Birimi oluşturuldu.


Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşlarımızın kaygı, korku ve stresini en aza indirebilmek için Müdürlüğümüz Psikososyal Destek Birimi tarafından hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında kurumsal hatlar/telefon üzerinden psikososyal destek hizmeti verilecektir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.