Sağlık Müdürlüğü'nden maske kullanım uyarısı

Korona virüs salgını sonrasında alınan tedbirler kapsamında vatandaşların kalabalık ortamlarda, hastane ve marketlere girişte maske takma zorunluluğu bulunurken, maske kullanan vatandaşların sağlıkları açısından bir takım kurallara dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Tıbbi maske kullanırken hem ağzınıza hem de elinize mikrop bulaştırmamak için, maskeyi asla çenenizin altına veya başınızın üstüne yerleştirerek kullanmayın. Maskenin burun, ağız ve çeneyi içine alan, yoğun kirlenmenin gerçekleştiği ön kısmına hiçbir zaman dokunmayın” uyarısında bulundu.