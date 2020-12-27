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Sağlık Müdürü Açıkgöz Çine'deki hastanede incelemede bulundu

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr.

Osman Açıkgöz, Çine Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında yöneticilerden bilgi aldı.



Osman Açıkgöz Çine Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Açıkgöz, Hastane Başhekimi Uz. Dr. Hüseyin Zafer Alkaya'dan hastanede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette yeni hizmete giren 7 yataklı yeni yoğun bakım servisinde incelemelerde bulunan Açıkgöz tıbbi cihaz desteğinde bulunan hayırsever vatandaşlara teşekkür plaketi takdim etti. İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, "Pandemiyle mücadele ettiğimiz bu süreçte hayırsever vatandaşlarımızın desteğini yanımızda hissetmenin sağlık camiası daha da güçleniyor. Hayırseverlerimize hastanelerimize göstermiş oldukları destek ve hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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