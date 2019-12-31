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Sağlık Müdürü Açıkgöz'den Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne ziyaret

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr.

Osman Açıkgöz, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret etti.


Osman Açıkgöz, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret ederek hastanenin genel durumu ve sürdürülen çalışmalar hakkında Başhekim Doç. Dr. Duygu Eren Dağlar' dan bilgi aldı. Açıkgöz, hizmet alanlarını gezerek yerinde incelemelerde bulundu.


Açıkgöz ziyaretinde hastanede hizmet veren personel ile bir araya gelerek, çalışma koşulları ve hastane içinde yapılmasını istedikleri düzenlemeler hakkında önerilerini aldı.


Başhekim Doç .Dr. Duygu Eren Dağlar, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Açıkgöz'e teşekkür etti.

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