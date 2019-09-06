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Sağlık personeline oksijen tüpü kullanım eğitimi verildi

AYDIN (İHA) – Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından acil sağlık hizmetlerinde görevli sağlık personeline, oksijen tüpü kullanımı konusunda eğitim verildi.


Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Birimi tarafından, İl Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda teorik ve uygulamalı olarak oksijen tüpü kullanımı konusunda eğitim verildi. Eğitime İl Ambulans Servisi Başhekimliği personelinden 15 sağlık personeli katıldı.


İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Bülent Dinçer, Teknik Destek Elemanları Prm. Ahmet Ergazi ve Prm. Elem Özdemir tarafından verilen eğitimde, oksijen tüpünün güvenli kullanımı, değişimi, taşınması, depolanması konusunda nelere dikkat edilmesi gerektiği ve işlem basamakları hakkında bilgiler aktarıldı.

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