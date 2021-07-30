Sağlıkçılara acil durum eğitimi verildi

Özellikle pandemi sürecinde önemleri bir kez daha ortaya çıkan sağlık çalışanları için acil durum eğitimleri sürüyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Aydın Devlet Hastanesi Radyoloji ve Nükleer Tıp birimlerinde çalışan personellere acil durum eğitimi verildi. Konu ile ilgili Aydın Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, “Hastanemiz Radyoloji ve Nükleer Tıp birimlerinde çalışan arkadaşlarımıza yönelik , Acil Tıp Uzmanı, Uzm.Dr.Engin Öztürk tarafından,CPR (Kardiyopulmoner resusitasyon) ve Allerjik Reaksiyonlar ve bu gibi durumlarda neler yapmamız gerekli, konularında eğitim verildi. Eğitime katılan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.