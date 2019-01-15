Sahil güvenlik batan bottaki 46 kaçak göçmeni kurtardı

Kuşadası Körfezi'nde batan ve bir çocuğun ölümüne neden olan faciada sahil güvenlik ekipleri 46 kaçak göçmeni kurtardı. Faciada boğulan ve cesedine ulaşılan 4 yaşındaki göçmen çocuk da morga kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışan kaçak göçmenleri taşıyan lastik botun battığı yönünde bir ihbar aldı. Kuşadası'na yaklaşık 5 mil açıkta su almaya başlayan bota 3 sahil güvenlik botu ve 1 sahil güvenlik helikopteri müdahale etti. Havadan ve denizden yapılan müdahalenin ardından ekipler, su alan bottaki 46 kaçak göçmeni kurtardı. Faciada hayatını kaybeden ve cesedine ulaşılan Irak uyruklu 4 yaşındaki Zeynep Fazıl Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Zeynep Fazıl'ın babası Muhammed Fazıl, botlarının batmasına rağmen yanlarına gelen Yunan sahil güvenliğinin kendilerini ölüme terk ettiği yönündeki ifadesinin ardından Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, faciada kurtarılan kaçak göçmenler Kuşadası Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Setur Marina içerisindeki sahil güvenlik bot komutanlığına getirildi.

Bu arada, Kuşadası Körfezi'nde sabah saatlerinde yaşanan göçmen faciasıyla ilgili olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada su alan lastik bottaki düzensiz göçmenlerin kurtarıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sahil Güvenlik helikopteri tarafından saat 05.30'da tespit edilen yarı batık haldeki göçmen botunda bulunan 46 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış ve bir düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alınmıştır. Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk ifadelere göre kayıp olmadığı öğrenilmiş olup ihtiyati olarak bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."