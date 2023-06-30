Sahil Güvenlik Gemisi yarın ziyarete açılacak

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla sahil güvenlik gemisi ziyarete açılacakSahil Güvenlik Komutanlığı’nın TCSG-311 numaralı gemisi, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü (yarın), saat 09.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla sahil güvenlik gemisi ziyarete açılacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın TCSG-311 numaralı gemisi, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü (yarın), saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında, Kuşadası Marina Sahil Güvenlik İskelesi'nde ziyarete açılacak. Vatandaşlar gemiyi yakından inceleme fırsatı bulacak.