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Sahil güvenlik Kuşadası Körfezi'ni havadan ve denizden denetliyor

Kuşadası’nda salgına yönelik önlemler şehir genelinde yürütülen çalışmalara paralel olarak denizden ve havadan da devam ediyor.

Kuşadası'nda salgına yönelik önlemler şehir genelinde yürütülen çalışmalara paralel olarak denizden ve havadan da devam ediyor. Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler Cuma akşamı yürürlüğü giren yeni kararların ardından hem denizden hem de havadan Kuşadası Körfezi'nde salgına karşı yürütülen önlemleri denetliyor.


Kuşadası Körfezi'nde seyir halindeki yat ve tekneler ile birlikte günlük tura çıkan gezi teknelerini tek tek kontrol eden sahil güvenlik ekipleri, tatilcileri ve tekne çalışanlarını tek tek uyararak, hijyen, maske ve mesafe konularında alınan kararlara uymalarını istedi ve korona virüs salgınıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

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