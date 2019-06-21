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Sahil güvenlik uçağı tespit etti, kaçak göçmenler yakalandı

Kuşadası Körfezi’nde yasa dışı olarak yurt dışına kaçmaya çalışan 7’si çocuk, 14’ü kadın 32 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı olarak yurt dışına kaçmaya çalışan 7'si çocuk, 14'ü kadın 32 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde görevli sahil güvenlik uçağı tarafından Pamucak önlerinde lastik bir bot içerisinde Yunanistan'ın Sisam adasına gitmeye çalışan bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 15 Somali, 10 Suriye, 3 İran, 2 Cibuti, 1 Filistin ve 1 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 32 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi.

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