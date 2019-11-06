İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sahil Güvenlik uçağında kaçamadılar

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Sahil Güvenlik uçağının yaptığı denetimlerde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Sahil Güvenlik uçağının yaptığı denetimlerde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçak tarafından gece saat 02.30'da Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar açığında , gerçekleştirilen denetimlerde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından müdahale edilen botta 19'u Suriye, 11'i Filistin uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.



Yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışırken yakalanan 12'si erkek, 5'i kadın ve 13'ü çocuk 30 düzensiz göçmen, ihtiyaçları giderildikten sonra gerekli işlemleri için İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.