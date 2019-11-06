Sahil Güvenlik uçağında kaçamadılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Sahil Güvenlik uçağının yaptığı denetimlerde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçak tarafından gece saat 02.30'da Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar açığında , gerçekleştirilen denetimlerde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından müdahale edilen botta 19'u Suriye, 11'i Filistin uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışırken yakalanan 12'si erkek, 5'i kadın ve 13'ü çocuk 30 düzensiz göçmen, ihtiyaçları giderildikten sonra gerekli işlemleri için İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.