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Şahin; “Sağlıklı nesiller için bilinçsiz antibiyotik kullanmaktan kaçının”

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, “Toplumumuzun bilinçsiz antibiyotik kullanmama konusundaki hassasiyeti, nesillerimizin sağlığını korumakta anahtar konumda olacaktır” dedi.


Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası dolayısıyla bir açıklama yapan Cemil Şahin, “Hekim muayenesi ve reçetesi olmadan, bilinçsiz antibiyotik kullanımı küresel sağlığı tehdit etmektedir. Her yıl yaklaşık 700.000 kişinin antibiyotik dirençli enfeksiyonlardan hayatını kaybediyor olması bu konunun önemini gözler önüne sermektedir. Biz veteriner hekimler, hayvanlardan insanlara bulaşan yüzlerce zoonoz hastalığa karşı insan ve toplum sağlığını korumak için üstün gayret gösteriyoruz. Bunun yanında da, özellikle gıda değeri olan, insanların beslenme kaynaklarını oluşturan hayvanların tedavilerinde de, gereksiz antibiyotik kullanmaktan kaçınırken kalıntı takibine de büyük özen gösteriyoruz. Muayene edilmeksizin, hayvan sahiplerinin kendi insiyatifleriyle bilinçsiz olarak kullanacak oldukları antibiyotikler hem hastalığa sebebiyet veren mikroorganizmaların antibiyotiğe direnç kazanmasına yol açarak hastalıkların tekrarlarında antibiyotiklerin faydasız kalmasına sebebiyet verecek, hem de gıda değeri olan hayvanlarda antibiyotik kalıntısını izleyebilme olanağı ortadan kalkacağı için, bu hayvanların gıdalarını tüketen insanlarda ciddi alerjik reaksiyon ve antibiyotik direnci gelişme riski ortaya çıkacaktır. Toplumumuzun bilinçsiz antibiyotik kullanmama konusundaki hassasiyeti, nesillerimizin sağlığını korumakta anahtar konumda olacaktır. Tüm bu düşünce ve tavsiyelerle, Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftasını kutluyoruz” diye konuştu.

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