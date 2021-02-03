Sahipsiz eşek, ekiplere zor anlar yaşattı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala sokağa çıkan başıboş eşek, polis ve belediye ekiplerine zor anlar yaşattı. Otomobillerin arasında sokaklarda gezen eşek belediye görevlileri tarafından yakalanarak barınağa götürüldü.

Efeler'de akşam saatlerinde sokakta bulunan başıboş eşek, ekiplere zor anlar yaşattı. Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala Hükümet Bulvarı Aydın Adliyesi önünde başıboş eşek olduğu ve park halindeki araçlara zarar verdiği ihbarı ile polis ekipleri harekete geçti. Adrese giden ve başıboş eşeği gören ekipler, durumu Aydın Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri'ne bildirdi. Polis ekipleri, belediye ekipleri gelene kadar eşeği kontrol altına almak istedi. Polis ekiplerinin elinden kurtulmayı başaran eşek, ara sokaklara kaçtı. Uzun süren kovalamacanın ardından olay yerine gelen barınak ekipleri de başıboş eşeği yakalamak için seferber oldu. Aydın Adliyesi önünde başlayan kovalamaca Atatürk Kent Meydanı'nda son buldu. Belediye ekiplerince yakalanan eşek, sağlık kontrolü ve bakımının yapılması için barınağa götürüldü.