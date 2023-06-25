Şahnalı'nın tarihi Sekizpınarlar'ı eski günlerine kavuşmayı bekliyor

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Osmanlı'dan bu yana varlığını sürdüren Şahnalı Köyü'nün merkezinde bulunan ve geçmişi köyün tarihi kadar eski olan Sekizpınarlar eski günlerine kavuşacağı günü bekliyor. Asırlar önce yöredeki tüm etkinliklerin bu pınarların önünde bulunan ulu çınarın altında yapıldığını belirten Köy Muhtarı Metin Solak, "Gerek tarihi yapısı gerekse doğal güzelliği bakımından yörenin güzelliğine güzellik katan bu mekanın yeniden canlandırılmasını istiyoruz" dedi.

Savaşçılığı ve yörük geleneklerine bağlılığı ile ün salan Şahnalı Köyü'nün asırlar önce bu pınarların çevresine yerleşen Şahin Ali adlı bir Yörük Bey'i tarafından kurulduğunu ve köyün isminin harf inkılabından sonra kayıtlara Şahnalı olarak geçtiği için bugün bu isimle anıldığını belirten Köy Muhtarı Solak, "Sadece köyümüzün değil civardaki pek çok yerleşim yerinin tarihi olayları bu pınarların önünde ve alanda bulunan yaklaşık 300 yıllık çınar ağacının altında cereyan edermiş. Hatta 1877-1878 yıllarında Rus harbine giden gençler bu pınarın önünden cepheye uğurlanıp o tarihte hazırlanan ve bugün halen saklanan yaklaşık 150 yıllık Osmanlı Sancağı bile burada işlenmiş. Yağmur duasından pehlivan güreşlerine, savaş yıllarında cepheye gönderilen gençlerden zaferle sonuçlanan cenklerin kutlamasına kadar her şeye şahitlik eden bu pınarlar ve toplanma alanı bize göre sıradan bir meydan değil aynı zamanda tarihi bir alandır. Bu nedenle köyümüzdeki bu tarihi alanın yeniden düzenlenip canlandırılmasını istiyoruz" dedi.

Gerek Aydın Büyükşehir Belediyesi gerekse Efeler Belediyesi'nin destekleriyle köydeki pek çok sorunun çözüldüğünü belirten Muhtar Metin Solak, bölge halkının geçmiş ile bağının kopmaması adına yetkililerden bu alanın düzenlenip eski haline kavuşturulmasına istediğini söyledi.

"146 yıl önce savaşa uğurlanıp bir daha geri dönmeyen köyün 20 genci de bu meydandan uğurlanmış"

Köylerinin ilginç ve bir o kadar da kahramanlık öyküsü taşıyan tarihi bulunduğunu belirten Muhtar Solak, "Pek çok tarihi olaya şahitlik eden Sekizpınarlı bu meydanın bir özelliği de 146 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'na köyden gönderilen 21 gencin buradan uğurlanmasıdır. Osmanlı-Rus Savaşı sırasında vatan savunmasında sıkıntılar başlayınca, köylü bu meydanda toplanır. Bu sırada köyün kızları da tüm evlilik taleplerini, 'Önce vatanın güvenliği ve bekası' diyerek reddeder. Köy ve çevresinde bulunan 21 genç gönüllü olarak cepheye gitmeye karar verir. Gönüllü gençler için köyün kızları o günün zor şartları altında liflerden Osmanlı Sancağı işleyip gençleri cepheye uğurlarken bu sancağı teslim eder. Şahnalı köyünden cepheye giden 21 gençten 19'u şehit olur. Geriye Serçeli Süleyman ve Mustafa Çavuş isimli 2 genç kalır. Bu iki genç savaştan sonra köye dönerken Mustafa Çavuş, Erzurum'da rahatsızlanır ve orada Allah'ın rahmetine kavuşur. Ölmeden önce de arkadaşı Serçeli Süleyman'dan sancağı köyüne götürüp teslim etmesini ister. 1877 yıllarında köyden çıkan sancak yaklaşık 8 yıl sonra 1895 yılında Serçeli Süleyman Çavuş tarafından tekrar bu meydana getirilerek nişanlılarını bekleyen köyün genç kızlarına teslim edilir" diyerek doğal güzelliklerinin yanında tarihi değeri de oldukça fazla olan bu meydanın yapılıp dikilecek bir kitabe ile gençlere bu mirasın aktarılmasını istediğini söyledi.