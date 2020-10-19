Sahte alkolden tedavi görüyordu, hayatını kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde sahte alkol nedeniyle yoğun bakımda tedavisi süren Osman Özden hayatını kaybetti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahte alkol nedeniyle yoğun bakımda tedavisi süren Osman Özden hayatını kaybetti.
11 Ekim tarihinde Nazilli'ye bağlı Sevindikli Mahallesi'nde Orhan Öztürk (57), sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetmişti. Birlikte alkol aldıkları öğrenilen Osman Özden (62) ise Nazilli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde yaşama tutunmaya çalışıyordu. Alınan bilgiye göre Özden'in öğle saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.