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Sahte altın bilekliği satmaya çalışırken yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde gerçek değeri 35 bin TL olan sahte altın bilekliği satmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçek değeri 35 bin TL olan sahte altın bilekliği satmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcuya Trabzon Hasırı diye tabir edilen gerçek değeri yaklaşık 35 bin civarında olan sahte altın bilekliği satmaya çalışan bir kişi olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince İ.Y. isimli şahıs suçüstü yakalandı. İ.Y. hakkında gerekli işlemler yapılarak adli mercilere sevk edildi.

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