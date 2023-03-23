Sahur ile iftar arasındaki vakti daha rahat geçirmek isteyenler hurma tezgahına koştu

Ramazan ayının başlaması ile birlikte ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da hazırlıklar tamamlandı. Aydın'da kuruyemişçilerde ramazan ayının başlaması dolayısıyla en fazla rağbet gören ürün hurma oldu. Sahur ile iftar arasındaki oruç vaktini en rahat bir şekilde geçirmek isteyenler hurma tezgahına koştu.

Merkezi Aydın'da bulunan ve ülke genelinde 100'den fazla şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş'te yılın 12 ayı hurma satışı olmasına rağmen ramazan ayı dolayısıyla en fazla rağbet gören ürünün hurma olduğu belirtildi. Tuğba Kuruyemiş olarak yıllık tonlarca hurma işleyip tüketime sunduklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, ramazan ayındaki bir aylık hurma tüketiminin yılın geri kalan 11 ayına yakın olduğunu belirtti.

Ramazan ayında sofraların baş tacı olan hurmanın, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir besin olduğunu belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, “Hurmanın besin değerinin oldukça fazla olmasının yanında yüksek miktardaki lif kaynağı nedeniyle oruçlu geçen süre içerisinde tok tutuyor. Bunun yanında hurma, demir açısından da yüksek değerlere sahip olduğu için vücut direncini diri tuttuğu gibi metabolizmayı da rahatlatıyor. Ülkemizde genellikle kurusu tüketilen hurmanın pek çok çeşidini raflarımızda bulunduruyoruz” dedi.

İftarda ve sahurda sofraların vazgeçilmezi olan hurmanın adeta kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, magnezyum ve çinko kaynağı olduğunu belirten Tonkul, Tuğba Kuruyemiş mağazalarındaki satışın yanı sıra internetten verilen siparişleri de kapıya kadar gönderdiklerini belirtti.