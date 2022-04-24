Sahur vakti uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde yaptıkları başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde aldıkları istihbaratı değerlendiren narkotik ekipleri, U.Y. isimli şüphelinin Zafer Mahallesi 104 sokaktaki evine ve Zeybek Sanayi Sitesi'nde peynir deposu olarak kullanılan iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda narkotik dedektör köpeği Tina ile ev ve iş yerinde yapılan aramalar neticesinde iş yerindeki peynir tenekelerinin arasına ve evin değişik yerlerine saklanmış 100 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde U.Y. ile iş yerinde bulunan B.Ç. ve Y.E.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından B.Ç. ve Y.E.Ç. aynı olayda yağma olayına karıştıkları şüphesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen U.Y. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.