Şair Osman Gökçe 5. şiir kitabını yayınladı

Azeri asıllı olan şair Osman Gökçe, ‘Kaçak Nebi' adını taşıyan beşinci şiir kitabını yayınladı.

Daha lise yıllarında iken şiir yazmağa başlayan şair Osman Gökçe, Sağlık Bakanlığı'nda şef olarak çalışmaktayken emekli olduktan sonra zamanının büyük bir kısmını şiire ayırmağa başladı. Şairin daha önce ‘Gönül Esintileri', ‘Ve Şehla', ‘Natavan' ve ‘Şarabanu' adlı kitapları şiir yayınlanmıştı.

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ile Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği'nin üyesi olan şair Osman Gökçe, ‘Kaçak Nebi' adlı şiir kitabını Anadolu ve Azeri lehçesiyle yazılmış şiirlerinden oluşturdu. Kitap 177 sayfadan oluşuyor. Aşk, sevgi, tasavvuf, kahramanlık, Vatan, tabiat, çevre konuları işlenmiş. Kitaptaki şiirlerin tamamı hece vezniyle yazılmıştır. Kaçak Nebi Azerbaycan Türklerinden ve kahramanlarından birisi olup kitabını o kahramanın adını vermiştir. Şiirin sunuş yazısı Kültür ve Turizm Bakanlığı emekli Genel Müdür Yardımcılarından Nejat Gökçe tarafından yazılmış.