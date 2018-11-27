Sakar geçidinde etkili olan sis sürücüleri zor anlar yaşattı

Dün akşamdan beri aralıklarla etkili olan sisin görüş mesafesini kısalttığı belirtilerek sürücülerin dikkatli olması istendi.

Muğla'nın Marmaris, Fethiye, Dalaman ve Antlaya'ya bağlanan karayolu üzerindeki Sakar geçidinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10-15 metreye kadar düştü. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri bölgede yağışlı havanın devam edeceğini sürücülerin daha duyarlı olmalarını gerektiğini belirttiler.