İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakar geçidinde etkili olan sis sürücüleri zor anlar yaşattı

Muğla-Antalya karayolunda etkili olan sis sürücüleri zor anlar yaşatıyor.

Dün akşamdan beri aralıklarla etkili olan sisin görüş mesafesini kısalttığı belirtilerek sürücülerin dikkatli olması istendi.


Muğla'nın Marmaris, Fethiye, Dalaman ve Antlaya'ya bağlanan karayolu üzerindeki Sakar geçidinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10-15 metreye kadar düştü. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri bölgede yağışlı havanın devam edeceğini sürücülerin daha duyarlı olmalarını gerektiğini belirttiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.