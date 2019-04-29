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Sakin Kent Yenipazar bisikletlilerle şenlendi

Aydın’ın sakin kenti Yenipazar ilçesi hafta sonu bisikletlilerle şenlendi.

Aydın'ın sakin kenti Yenipazar ilçesi hafta sonu bisikletlilerle şenlendi. Belediye Başkanı Yüsran Erden'in aralarında bulunduğu onlarca kişi hafta sonu kent merkezinden Aşağı Dip Gölü'ne düzenlenen bisiklet turuna katıldı.


Bisiklet kullanmanın sağlığa ve çevreye olan olumlu etkilerinin de işlendiği etkinlikte çocukların yanı sıra yetişkinler de programa katılarak destek verdi. Bisiklet kullanımın alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini belirten Belediye Başkanı Yüsran Erden, şehirlerin en büyük sıkıntısı olan trafik sorunun günümüz insanlığının en büyük sağlık problemi olan hareketsizliğin de en basit ve en güzel çözümünün bisiklet olduğunu belirterek bu tür aktivitelere sürekli olarak devam edeceklerini söyledi.

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