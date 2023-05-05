Sakin şehir unvanına sahip Yenipazar'da, uçurtmalar göğe yükselecek

Sakin Şehir unvanına sahip Aydın'ın Yenipazar ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çekerken, 7 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek etkinlikle uçurtmalar göğe yükselecek.

Türkiye'nin Yavaş Şehirleri (Cittaslow) arasında bulunan Yenipazar'da, uçurtma şenliği düzenlenecek. Baharın gelmesiyle birlikte hazırlanan uçurtmalar, rüzgarla buluşmaya hazırlanırken, etkinlik ise 7 Mayıs Pazar günü Çamlık Mesire Alanı'nda gerçekleştirilecek. Hafta sonunu keyifli bir şekilde geçirmek isteyen vatandaşların şenliğe katılması beklenirken, özellikle çocukların unutulmaz bir gün geçirmesi hedefleniyor.