İhlas Haber Ajansı

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Sakin şehir unvanına sahip Yenipazar'da, uçurtmalar göğe yükselecek

Sakin Şehir unvanına sahip Aydın’ın Yenipazar ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çekerken, 7 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek etkinlikle uçurtmalar göğe yükselecek.

Sakin Şehir unvanına sahip Aydın'ın Yenipazar ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çekerken, 7 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek etkinlikle uçurtmalar göğe yükselecek.



Türkiye'nin Yavaş Şehirleri (Cittaslow) arasında bulunan Yenipazar'da, uçurtma şenliği düzenlenecek. Baharın gelmesiyle birlikte hazırlanan uçurtmalar, rüzgarla buluşmaya hazırlanırken, etkinlik ise 7 Mayıs Pazar günü Çamlık Mesire Alanı'nda gerçekleştirilecek. Hafta sonunu keyifli bir şekilde geçirmek isteyen vatandaşların şenliğe katılması beklenirken, özellikle çocukların unutulmaz bir gün geçirmesi hedefleniyor.

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