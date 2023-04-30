Sakin Şehir Yenipazar'da 'Bisiklet Şenliği' düzenlendi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Bisiklet Şenliği düzenlendi.

Sakin Şehir ünvanlı Yenipazar'da düzenlenen Bisiklet Şenliği'ne yaklaşık 250 bisikletli katıldı. Belediye önünden Aşağı Dip Gölüne pedallayan vatandaşlara burada kumanya dağıtıldı. Bisikletliler, yol boyunca güneşli güzel havanın keyfini çıkartırken, bisiklet şenliği kura çekimi sonrasında belirlenen 3 kişiye bisiklet hediye edilmesiyle son buldu.

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak istediklerini belirten yetkililer, “Bisiklet dostu Yenipazar'da çevreci, sağlıklı ve ekonomik bir ulaşım aracı olan bisikleti yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu yüzden geleneksel hale getirdiğimiz Bisiklet Şenliği'nde 250 bisikletli ile birlikte Aşağı Dip Gölü'ne gittik. Gölde hem yorgunluğumuzu attık hem de verilen kumanyaları tüketerek enerji depoladık. Yol boyunca çocuklarımız otların, buğdayların kokusunu içlerine çektiler. Bisikletliler topluluklarının da katılım gösterdiği şenlikte ayrıca şanslı 3 gence bisiklet hediye edildi" ifadelerini kullandı.