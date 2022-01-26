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Saklandığı çadırda JASAT'a yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) timleri ve Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kesinleşmiş 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs saklandığı çadırda yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) timleri ve Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kesinleşmiş 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs saklandığı çadırda yakalandı.



Edinilen bilgiye göre Buharkent ilçesi Feslek mahallesinde; silahla tehdit, yaralama, resmi belgede sahtecilik, hakaret, basit tehdit, kenevir ekimi yapmak, basit yaralama, silahla tehdit, orman alanlarının işgali, korku panik oluşturacak tarzda silahla ateş etme, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 10 yıl 2 ay hapis cezasından aranan H.G. saklandığı çadırda düzenlenen operasyonla yakalandı. H.G. jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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