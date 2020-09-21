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Saklandığı evde kıskıvrak yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde balkondan girdiği evlerden hırsızlık yapan bir kişi saklandığı evde polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde balkondan girdiği evlerden hırsızlık yapan bir kişi saklandığı evde polis tarafından kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki ayrı evde yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yaşanan olaylardan sonra polis ekipleri bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Şüpheli tespit eden ekipler, birçok suç kaydı bulunan A.B. (19) isimli hırsızı yakalamak için düğmeye bastı. Nazilli Polisi hırsızı saklandığı evde kıskıvrak yakaladı. A.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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