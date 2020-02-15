Salavatlı altyapısı yenileniyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kanalizasyon ve Su İdaresi Sultanhisar Salavatlı Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda eskimiş su boruları değiştirirken vatandaşlar yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Salavatlı'da Orta Mahalle'de yapılan çalışmalarda yaklaşık 1180 metrelik içme suyu hattı yenileniyor. Boru döşeme işlerinin bugün bitirilmesi planlanırken, bölgedeki evlere de böylelikle debisi daha yüksek su verilmiş olunacak. Çalışmalarda ise uzun ömürlü polietilen borular kullanılıyor.

Bunun yanı sıra Salavatlı'ya su getirilen kaynaklarda da yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Böylelikle mahallenin su ihtiyacı uzun yıllar boyunca yüksek debide sağlanmış olacak.