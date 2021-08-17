Salavatlı Muhtarı Uymaz'dan, Başkan Çerçioğlu'na hizmet teşekkürü

Salavatlı Mahalle Muhtarı Kemal Uymaz, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerden memnun olduklarını ve Salavatlı'nın belediye statüsünde olduğu dönemde bile böylesine yatırım almadığını belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin her noktasında hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, altyapı ve üstyapı yatırımları ile birlikte sosyal destek yardımlarını da tüm kente yayarak vatandaşlara eşit hizmet sağlanmaya devam ediyor. Sultanhisar'ın Salavatlı Mahallesi'nde ASKİ aracılığıyla içme suyu altyapı çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığınca da yol yapım işlerini sürdürüyor. Bir yandan da AYBA ekipleri ile mahalledeki ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit ederek sosyal yardımlarda bulunan Büyükşehir ekipleri, hizmetlerini tek tek yerine getiriyor.

“Ben çok memnunum, vatandaşımıza da anlatıyorum”

Büyükşehir'in yaptığı hizmetlerden memnun olduklarını ve Salavatlı'nın belediye statüsünde olduğu dönemde bile böylesine yatırım almadığını belirten Salavatlı Mahalle Muhtarı Kemal Uymaz, “Belediye statüsü gidince biz bu kadar olmaz diyorduk ama fazlasını yaptılar. Burası 42 sene belediye kaldı. Zeytinlik ve incirlik yollarımız belediyeyken bile böylesine bakılmadı. Salavatlı ve Kösealan arasındaki bağlantı yolu Fen İşlerinin çalışmasıyla açıldı. Ne zaman araç desteğine ihtiyaç duysak gönderiyorlar. İçme suyu altyapı hatlarımız değiştiriliyor. Ben çok memnunum, vatandaşımıza da anlatıyorum” dedi.

“Özlem Başkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin"

Büyükşehir'in pandemi ve sonrasındaki dönemde de ekipleri ile yanlarında olduğunu belirten Muhtar Uymaz, “Berberlere, kahvecilere kuru gıda gönderildi. Maskemiz, dezenfektanımız hiç eksik edilmedi. Hasta bezine ihtiyacı olan vatandaşlarımız oluyor. Böyle ihtiyaç için aradım, kısa sürede getirip bıraktılar. İhtiyacı olan diğer kişilerde tespit edildi ve yardımları başlayacak. Özlem Çerçioğlu başkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin. Sadece ben değil çokça kişi başkanımızdan memnundur. Çok teşekkür ediyorum. Özlem Başkan gibi başkan bir daha gelmez, herkes bunun kıymetini bilsin” ifadelerini kullandı.