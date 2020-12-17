Şampiyon atletler, Başkan Atay'ı ziyaret etti

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 18 yaş altı kategoride Türkiye şampiyonu olan Efeler Spor Kulübü'nün atletlerini makamında ağırladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun düzenlediği Kulüpler Bölgesel Kros Ligi U-18 kategorisinin 3 kilometrelik Isparta etabı yarışlarında, Efeler Spor Kulübü atletizm takımı 1. oldu. Antrenör Ramazan Kutlu'nun önderliğinde büyük bir başarıya imza atan atletler, başarılarını Başkan Atay ile paylaştı. Kazandıkları şampiyonluk kupası ile birlikte Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ı ziyaret eden sporcular; Cuma Özcan, İsmail Akın Ünal, Özcan Doğan, Servet Çelik ve antrenör Ramazan Kutlu, maddi ve manevi destekleri için Atay'a teşekkürlerini iletti.

Sporculara elde ettikleri başarılı netice ile Efeler başta olmak üzere tüm Aydın'ı mutlu ettiklerini söyleyen Başkan Atay, “Hepinizi tebrik ediyorum, göğsümüzü kabarttınız, yaşıtlarınıza örnek oldunuz” dedi. Kendisinin de bir dönem profesyonel olarak futbol oynadığını söyleyen Başkan Atay, “Sporla ilgilenen gençleri ve onların aldıkları başarıları görünce mutlu oluyorum. Beden ve psikolojik sağlık yönünden sporla ilgilenmenin birçok faydası var tabii bir yandan da böylesi başarılara imza atarak aileniz, çevreniz ve bizler için gurur kaynağı oluyorsunuz. Başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.