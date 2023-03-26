Şampiyon Aydınspor kupasına kavuştu

Grup'u şampiyon olarak tamamlayan Aydınspor kupasına kavuştu. Aydınspor'un şampiyonluk kupası, Atça Belediyespor maçı öncesi düzenlenen törenle ASKF Aydın yönetimi tarafından takdim edildi.

Adnan Menderes Stadyumu 1 Numaralı Yan Saha'da, Aydınspor'un 11-1'lik galibiyeti ile sonuçlanan Atça Belediyespor maçı öncesi kupa töreni düzenlendi. Şampiyonluk kupası ASKF Aydın Şube Yöneticileri Kasım Payza, Okan Yalçın ve Ercan Gündoğdu tarafından, kulüp kaptanları Kaan Bartu Yıldırım ile Orhan Çulha'ya takdim edildi. Aydınsporlu oyuncular sevinçlerini, tribünleri dolduran Aydınspor taraftarları ile paylaştı.

Aydınspor'dan Farklı Galibiyet

Kupa töreni sonrası Süper Amatör Lig'in son hafta maçı gerçekleşti. Adnan Menderes Stadyumu 1 Numaralı Yan Saha'da Atça Belediyespor'u ağırlayan Aydınspor karşılaşmayı Emircan Yüksel 3, Erhan Güzel 2, Çağatay Bekar, Orhan Çulha, Berk Tosun, Atakan Korkmaz, Efe Gümüş ve Çağlar Yıldızer'in attığı gollerle 11-1 kazandı.

Atça Belediyespor'un attığı tek gol sonrasında yaşanan itirazlar ile ilgili Aydınspor Kulüp Yönetiminden yapılan açıklamada "Karşılaşmada hakem skandalı yaşandı. Karşılaşmayı yöneten hakem Enes Selçuk, Atça Belediyespor'un golü çizgiyi geçmemesine rağmen maçın hakemi tarafından gol olarak değerlendirildi. Pozisyona itiraz etmemize rağmen maçın hakemi Enes Selçuk, yanlış kararından dönmedi ve golü Atça Belediyespor lehine verdi" ifadeleri yer aldı.

Aydın Süper Amatör Lig grup maçlarının tamamlanmasının ardından gözler BAL'a Yükselme Playofflarına çevrildi. 4 takımdan oluşan yükselme grubunu lider bitiren takım direkt olarak, ikinci olan takım ise BAL'dan gelecek rakip ile playout maçına çıkacak. Playoff maçları 2 Nisan Pazar günü başlayacak.