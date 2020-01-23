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Şampiyon boksörlerden Başkan Atabay'a ziyaret

Türkiye Boks Şampiyonası ön elemelerinde 6 altın ve 5 gümüş madalya kanarak Didim’i gururlandıran Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri, Belediye Başkanı A.

Türkiye Boks Şampiyonası ön elemelerinde 6 altın ve 5 gümüş madalya kanarak Didim'i gururlandıran Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri, Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı ziyaret etti.


Antrenörleri Avrupa Şampiyonu Dinçer Çankaya ile birlikte Başkan Atabay'i makamında ziyaret eden şampiyon boksörler, Başkan Atabay'a kendilerini ağırladıkları için teşekkür ederken, 18-22 Mart tarihinde Karabük Türkiye Şampiyonası ve ardından 7-13 tarihlerinde Antalya'daki Türkiye Şampiyonasına katılacaklarının bilgisini verdi.


Başkan Atabay da, genç boksörlere spor hayatlarında başarılar dileyerek, Belediye tarafından hazırlanan hediyeler takdim etti.

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