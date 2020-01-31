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Şampiyon judoculardan Fillikçioğlu'na ziyaret

Aydın’ı İşitme Engelliler Judo Şampiyonası’nda başarılı bir şekilde temsil eden, Aydınlı Judo sporcuları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’nu ziyaret etti.

Aydın'ı İşitme Engelliler Judo Şampiyonası'nda başarılı bir şekilde temsil eden, Aydınlı Judo sporcuları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nu ziyaret etti.


Kilis'de düzenlenen İşitme Engelliler Judo Şampiyonası'nda +78 kiloda Türkiye birincisi olan Yadigar Talayhan ve 60 kiloda mücadele eden Mehmet Ali Fargan Türkiye üçüncüsü oldu.


Aydın Judo Spor Kulüp Başkanı Mustan Şimşek ve Judo Spor Kulüp Başkanı Serdar Bakış'ın da bulunduğu ziyarette şampiyon sporcular, elde ettikleri başarılarının hikayesini İl Müdürü Fillikçioğlu'na anlattı.


İl Müdürü Fillikçioğlu, başarılı sporcuları spor çantası ile ödüllendirip tek tek tebrik ederek, spora ve sporculara desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

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