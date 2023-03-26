Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ‘Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Halı Saha Futbol Turnuvası'nda' şampiyon Kuşadası Belediyesi oldu. Mavi-Beyazlı takıma kupasını, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Cem Koray Eryılmaz verdi.

Özer Türk Stadı'nda oynanan Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Halı Saha Futbol Turnuvası'nın finalinde, Kuşadası Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü 10-3 mağlup ederek şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Toplam 16 takımın katıldığı turnuvada üçüncülüğü ise Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü 7-3 yenen Çevik Kuvvet elde etti. Final maçını protokol tribününden Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Emre Fazlılar, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari ve Özgür Batçıoğlu, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Cem Koray Eryılmaz, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman birlikte izledi. Maçtan sonra büyük sevinç yaşayan Kuşadası Belediyesi oyuncularına kupası, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Cem Koray Eryılmaz tarafından verildi.