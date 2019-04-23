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Şampiyon Yergezen kardeşler Alanya'da Aydın'ı temsil edecek

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 15-17 Mart 2019 tarihleri arasında Alanya’da düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonasında toplamda 5 madalya alan Aydınlı Ceren ve Yaşar Yergezen kardeşler, bu kez Alanya’ya Aydın’ı temsil etmek için gidecek.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 15-17 Mart 2019 tarihleri arasında Alanya'da düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonasında toplamda 5 madalya alan Aydınlı Ceren ve Yaşar Yergezen kardeşler, bu kez Alanya'ya Aydın'ı temsil etmek için gidecek.


Antrenör İbrahim Keskin'in eğitmenliğinde 10-13 yaş kategorisinde 50 metre sırt, 50 metre ve 100 metre serbest ve 50 metre kurbağalama stilinde, 4 adet Türkiye birinciliği unvanı elde eden Ceren Yergezen ve 13 yaş ve üzeri kategorisinde ise 100 metre kurbağalama yarışında üçüncülük derecesi alan Yaşar Yergezen, 27-29 Nisan 2019 tarihlerinde Alanya'da düzenlenecek olan gençler görme engelliler Türkiye birinciliği müsabakalarında okullarını temsil edecek.


Bireysel olarak kazandıkları derecelerle Aydın'ın gururu olan Ceren ve Yaşar Yergezen kardeşler, bu kez okullarını temsilen katılacakları müsabakalarda da bu başarılarını sürdürmek istiyor. Şampiyon kardeşler, 27-29 Nisan 2019 tarihleri arasında Alanya'da düzenlenecek yarışlarda derece alarak Aydın'ı ve okullarını gururlandırmaya devam edeceklerini söylediler.

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