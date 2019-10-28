Şampiyona dönüşü trafik kazasında hayatını kaybetti

Bosna Hersek'te düzenlenen Kick Boks Şampiyonası sonrası kendi aracıyla Muğla'ya dönen Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı (41), trafik kazasında hayatını kaybederken, araçta bulunan milli sporcu Merve Sağlam ise yaralandı.

Kaza, Aydın-İzmir otoyolu Germencik gişeleri yakınında meydana geldi. Bosna Hersek'te düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'ndan dönen Kick Boks Milli Takım antrenörü Hasan Karlı yönetimindeki 48 ABA 465 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Germencik gişelerinde bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Hasan Karlı ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti.

Araçta bulunan milli sporcu Merve Sağlam ise Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.