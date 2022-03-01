Sanal Yatırım Yarışması'na Aydın damgası

Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen üniversitelerarası Investimate Sanal Yatırım Yarışması'nda ilk 5'e giren isimler belli olurken, 5 isimden 4'ünün Aydın'dan olması ise takdir topladı. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) adına Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden (İİBF) yarışmaya katılan 5 öğrenci, 2. hafta sıralamasında ilk 5'e girdi.

3 Şubat tarihinde demo başlangıcı olarak başlayan ve 3 Nisan'da düzenlenecek olan final töreni ile son bulacak olan Investimate Sanal Yatırım Yarışması'na adeta Aydın damgası vurulurken, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir öğrencilerini tebrik etti.

Sosyal medya üzerinden tebrik mesajı yayınlayan Rektör Aldemir, paylaşımında “Boğaziçi Üniversitesinin üniversitelerarası borsa yarışmasında 2. hafta sonuçlarına göre ilk 5 öğrencinin 4'ü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF öğrencileri. Öğrencilerimizle gurur duyuyor başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.