Sanat eseri tarihi köprü ayağa kaldırılacağı günü bekliyor

Aydın'ın İncirliova İlçesi ile dağ köylerini birbirine bağlayan ve 1400'lü yıllarda yapılan tarihi İkizdere köprüsü 35 yıldır yapılacağı günü bekliyor. İkizdere Çayı üzerine 6 asır önce Osmanlılar tarafından yapılan tarihi köprü, mimari özelliklerinin yanı sıra önemli bir tarih.

Gerek mimari özelliği gerekse 3 kemerden oluşan heybetli yapısı ile 1400'lü yıllardan 1985 yıllarına kadar hizmet veren köprü kullanılmayınca önce kemerleri zarar gördü, ardından bu duruma düştü. Osmanlı döneminde tarihi ipek yolu üzerine 1400'lü yıllarda yapılan köprü Aydın'da ayakta kalan ender köprülerden biriydi. Aydın-İzmir hattı üzerinde önce kervanlara, ardından da motorlu taşıtlara hizmet veren köprü 1400'lü yıllardan 1970'li yıllara kadar hizmet verdi. Zaman zaman yaşanan sel felaketlerinde zarar gören köprü son olarak 1970 yılında restore edildi. Bir süre daha kullanılan tarihi köprünün yanına yeni köprü yapılınca 1985'li yıllardan sonra tarihi köprü, kullanılmamaya başladı.

İkizdere çayı üzerine kurulan İkizdere Barajı'nın faaliyete geçmesi ile İncirliova-Tire yolu güzergahı değişti. Yol kullanım dışı kalınca tarihi köprü de kaderine terk edildi. Her geçen gün biraz daha çöken 6 asırlık tarihi köprü, üzerinde taşıdığı yaklaşık 600 asırlık anısı ile yeniden ayağa kaldırılacağı günü bekliyor.