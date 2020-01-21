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Sanat ve sanatçı dostu kent; Kuşadası

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Fatma Dirik ile İsmail Üner’in yağlı boya ve akrilik eserlerinden oluşan karma resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı.

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Fatma Dirik ile İsmail Üner'in yağlı boya ve akrilik eserlerinden oluşan karma resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı.


Kuşadası'nda kültürel etkinliklerin merkezi olan İbramaki Sanat Galerisi'nde Fatma Dirik ile İsmail Üner'in eserlerinden oluşan resim sergisi düzenlenen bir kokteyl ile açıldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışını, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan yaptı. Kokteylde konuşan Dirik ile Üner, çalışmalarını İbramaki Sanat Galerisi'nde sergilemekten dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.


İki ressamın da eserlerini oldukça başarılı bulduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ise "Değerli sanatçılarımızın toplam 35 parçadan oluşan sergisine ev sahipliği yapmak bize şeref verdi. Kuşadası'nda yaşayan herkesi bu resimleri görmeye davet ediyoruz" dedi.


Sergi 2 Şubat tarihine kadar 8:30-17:30 saatleri arasında İbramaki Sanat Galerisi'nde görülebilecek.

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