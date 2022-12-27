“Sanata Adanmış Üç Ömür” konseri büyük ilgi gördü

Konserin konuk sanatçıları Devlet Sanatçısı Kutlu Payaslı, TRT sanatçısı bestekar Selim Öztaş ve ses sanatçısı Neşe Öztaş oldu.

İki bölümden oluşan konserde korist ve solistlerin söylediği şarkılar ile sanatseverler coşkulu anlar yaşarken konuk sanatçıları Devlet Sanatçısı Kutlu Payaslı, TRT sanatçısı bestekâr Selim Öztaş ve ses sanatçısı Neşe Öztaş sevilen eserlerini icra etti. Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği konserin finalinde Protokol üyeleri koristler ile birbirinden güzel şarkılarla oluşturulan potporiye eşlik etti.

Sanatseverlerin unutulmaz anlar yaşadığı ve kulaklarının pasının silindiği konsere Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediye eski Başkanı ve MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Eski Kuyucak Belediye Başkanı Ulvi Akoğlu, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Şube Müdürü Latif Akgün ve çok sayıda vatandaş katıldı.