Sanata dönüşen atıklar Kuşadası'nda sergilendi

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Nevin Aşıcı'nın “Nevince Tasarımlar” isimli ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Aşıçı'nın deniz yosunu, mısır kabuğu, gazete kağıdı ile geri dönüştürülebilir plastik, gibi atık ve doğal malzemeler kullanarak hazırladığı 165 eser sergiyi dolaşan sanatseverlerin yoğun beğenisini aldı.

Kuşadası'nda kültür ve sanatın en önemli adreslerinden biri olan Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, pandemi sürecinin ardından yeniden kapılarını açtı. Geçtiğimiz hafta Hatice Durdu'nun üç boyutlu kağıt rölyef tekniğiyle hazırladığı eserlere ev sahipliği yapan sanat galerisi, bu hafta Nevin Aşıcı'nın deniz yosunu, mısır püskülü, gazete kağıdı ve geri dönüştürülebilir plastik gibi malzemeler ile yaptığı özel tasarım eserlerden oluşan sergiyi ağırlıyor. İnsan ve hayvan bibloları, gazete kağıdıyla yapılmış sepetler, alçıpan parçalarıyla hazırlanmış panolar ile özel tasarım takıların yer aldığı sergi 23 Ağustos tarihine kadar İbramaki Sanat Galerisi'nde görülebilir.

Deniz yosunu ilham oldu

Kuşadası Belediyesi'ne sergisine ev sahipliği yaptığı için teşekkür eden Aşıçı, “Tüm eserlerimi büyük emek harcayarak hazırladım. Geçtiğimiz yıl sahilde bulduğum yosunlar eserlerimi yapmamı sağladı. İlk olarak dostlarım için küçük hediyelikler hazırladım. Ardından bugün burada sergilenen eserler ortaya çıktı. Zaman içinde farklı malzemelerde kullanmaya başladım. Bugün burada olmamı sağlayan Kuşadası Belediyesi'ne ve Sayın Belediye Başkanı Ömer Günel'e çok teşekkür ederim” dedi.