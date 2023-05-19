Sanatçı Mosso Aydınlılara unutulmaz bir konser verdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşku içerisinde kutluyor. Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Kent Meydanı'nında düzenlenen Melek Mosso konserini binlerce Aydınlı izledi. "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bayramı her yıl artan bir coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Son dönemin en sevilen sanatçılarından Melek Mosso, Aydın'da sevenleriyle buluştu. Başkan Çerçioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konserde sahneye çıkıp gençlere seslendi. Sahneye 10. Yıl Marşı'yla çıkan Başkan Çerçioğlu, “Ne güzel bir akşam, hoş geldiniz. Kıymetli gençler; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere emanet ettiği Cumhuriyet aşkıyla yürüyüşünün 104. yılı kutlu olsun. Bu zamana kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yoldan, ilimden, bilimden, akıldan hiç ayrılmadık. Sizlere o kadar güveniyorum ki, bu ülkenin geleceği sizsiniz. Bu ülke sizlere emanet; hiçbir şüphem yok, sizlerle gurur duyuyorum. İki kırmızı çizgimiz var; bayrak ve vatan. Sizlerle bugün bir arada olmaktan çok mutluyum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Tabii ki en büyük teşekkürüm Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e” ifadelerini kullandı.

19 Mayıs akşamı da bir başka sevilen sanatçı Soner Sarıkabadayı yine saat 21.:00'de Atatürk Kent Meydanı'nda Aydınlılarla buluşacak.