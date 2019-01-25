Sanatsever başkan amatör fotoğrafçıları yalnız bırakmadı

Mesut Özakcan, amatör fotoğrafçıların fotoğraflarından oluşan 'Işıktan İz Sürenler' isimli karma fotoğraf sergisine katıldı.

Efeler Belediyesi ve Efeler Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan fotoğrafçılık kursuna katılan 30 amatör fotoğrafçı 5 ay boyunca aldıkları eğitim sonrasında sergi açarak fotoğraflarını Aydınlılarla buluşturdu. Mesut Özakcan, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, Efeler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Melih Türedi, Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcıları Meltem Öksüz, Belgin Demir Arslan, Demokrat Parti Efeler İlçe Başkanı Muzaffer Yılmaz, Efeler Kent Konseyi Başkanı Dr. Tuncay Erdemir ve çok sayıda sanatseverin katılımıyla Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde açılan fotoğraf sergisinde 70 fotoğraf sergilendi.

Serginin açılış konuşmasını yapan Mesut Özakcan, "Güzel sanatların her dalında Efeler Belediyesi olarak var olmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu Aydın'da bir ilk gerçekleştirerek Muzaffer İzgü 1. Ulusal Tiyatro Festivali'ne ev sahipliği yaptık. Buradaki fotoğraflar da birbirinden güzel ve değerli. Her birinde ayrı bir uğraş, ayrı bir emek var. Serginin hazırlanmasında emeği geçen herkesi kutluyor, ilerleyen yıllarda daha profesyonel fotoğrafların yer aldığı sergilerde birlikte olmayı diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından serginin açılış kurdelesini davetliler ile birlikte kesen Başkan Özakcan, Kurs Eğitmeni Selda Yücedağ eşliğinde fotoğrafları tek tek inceleyerek çekim teknikleri hakkında bilgi aldı.