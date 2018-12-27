Sarıbaş'ın cenazesi öğlen namazında defnedilecek

Dün hayatını kaybeden Aydın’ın tanınmış siyasetçilerinden Nizamettin Sarıbaş’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip defnedilecek.
Dün hayatını kaybeden Aydın'ın tanınmış siyasetçilerinden Nizamettin Sarıbaş'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip defnedilecek.
Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi'nde siyaset yapan Nizamettin Sarıbaş tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği sonucu 74 yaşında hayatını kaybetmişti.
Yardımsever bir kişi olarak ta bilinen Sarıbaşın cenazesi bugün, Aydın Bey Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kemer Mezarlığına defnedilecek.