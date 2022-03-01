Sarıçay Barajı' da çalışmalar hız kesmiyor

Aydın'ın en büyük yatırımlarından olan Sarıçay Barajı'nda çalışmalar hızla devam ederken, barajın tamamlanması ile birlikte 20 milyon 750 bin metreküp içme suyu sağlanacak.

Aydın'ın Söke ilçesinde yapımına devam edilen ve önemli yatırım projelerinden olan Sarıçay Barajı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Söke'nin Bağarası ve Çalışlı mahallelerinin 1,5 kilometre güneyinde bulunan Sarıçay Deresi üzerine inşa edilen Sarıçay Barajı'nın tamamlanmasının ardından barajdan, yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edilmesi bekleniyor. Aydın'ın bereketli topraklarına önemli cansuyu olması beklenen Sarıçay Barajı'nda depolanacak olan su ile Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere vatandaşlara içme suyu sağlayacak.

Sarıçay Barajı'nın Aydın'ın en büyük ve önemli yatırımlarından bir tanesi olduğuna dikkat çeken AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ise “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bu kapsamda Efeler diyarı Aydınımızın en önemli yatırım projelerinden birisi olan Söke Sarıçay Barajı'nda çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir. Sarıçay Barajı'nda depolanacak su ile Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere bölgedeki yerleşim yerlerine yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme suyu sağlanacaktır. Onlar konuşur, AK Parti yapar” dedi.