Sarıçay Barajı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Aydın'a yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçiriyor. Aydın'ın Söke ilçesinde inşa edilen ve önemli projelerden biri olan Sarıçay Barajı'nda da çalışmalar aralıksız olarak sürüyor.

Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkemizi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalışan DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor. Söke ilçesindeki Sarıçay Deresi üzerine inşa edilen Sarıçay Barajı tamamlanmasıyla birlikte; Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere Davutlar ile Güzelçamlı Mahallelerine yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme ve kullanma suyunu temin edecek.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Bağarası ve Çalışlı mahallelerinin 1,5 kilometre güneyinde bulunan Sarıçay Deresi üzerine inşa edilmeye başlayan Sarıçay Barajımız; silindirle sıkıştırılmış beton dolgu tipinde olup, temelden 124,50 metre yüksekliğinde ve 66 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak ve Kuşadası ile Söke ilçeleri başta olmak üzere Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerine yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme-kullanma suyunu temin edecektir. İş kapsamında Sarıçay Barajı inşaatında ön batardo dolgusu ve derivasyon kondüvisi tamamlanmış olup, su derivasyonu sağlanmıştır. Baraj gövdesi, talveg kazısı ve memba batardosu imalatı çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz: desteklerini esirgemeyen Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye sonsuz şükranlarımızı sunarım” dedi.