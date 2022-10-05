Devlet Su İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan, Kuşadası ve Söke ilçelerinin 20 yıllık su ihtiyacı karşılayacak olan Sarıçay Barajı'nda gövde dolgusu imalatına başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Aydın ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Özellikle birbiri ardına inşa edilen göletler ve barajlar şehrin tarımsal geleceğine büyük katkı sunuyor.

Sarıçay Barajının gövde dolgusuna başlandı

Sarıçay Barajı'nda, çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca; “Aydınlı hemşehrilerimize bugün bir müjde veriyoruz. Sarıçay Barajı inşaatında sıyırma kazısı tamamlanmış olup, gövde dolgusu imalatına başlanmıştır. Hayırlı olsun. Sarıçay Barajı projesinde tüm bileşenlerinin tamamlanmasıyla, Aydın'ın Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere Davutlar ile Güzelçamlı Mahallelerine yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme-kullanma suyunu temin edecektir” dedi.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Bağarası ve Çalışlı Mahallelerin 1,5 kilometre güneyinde bulunan Sarıçay Deresi üzerine inşa edilmeye başlayan Sarıçay Barajı, silindirle sıkıştırılmış beton dolgu tipinde olup, temelden 125 metre yüksekliğe ve 66 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak.