Sarıçay Barajı'nda sıyırma kazısı tamamlandı

Aydın'ın en büyük yatırımlarından olan Sarıçay Barajı'nda çalışmalar hızla devam ederken, barajın tüm bileşenlerinin tamamlanması ile birlikte 20 milyon 750 bin metreküp içme suyu sağlanacak.

Aydın'ın Söke ilçesinde yapımına devam edilen ve önemli yatırım projelerinden olan Sarıçay Barajı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Söke'nin Bağarası ve Çalışlı mahallelerinin 1,5 kilometre güneyinde bulunan Sarıçay Deresi üzerine inşa edilen Sarıçay Barajı'nda sıyırma kazısı çalışmaları tamamlanırken, gövde dolgusu imalatına başlandı. Barajın tamamlanmasının ardından ise yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edilmesi bekleniyor. Aydın'ın bereketli topraklarına önemli cansuyu olması beklenen Sarıçay Barajı'nda depolanacak olan su ile Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere vatandaşlara içme suyu sağlayacak.

Çalışmalar ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Bağarası ve Çalışlı Mahallelerin 1,5 kilometre güneyine inşa edilen Sarıçay Barajı inşaatında sıyırma kazısı tamamlanmış olup, gövde dolgusu imalatına başlanmıştır. Sarıçay Barajı projesinde tüm bileşenlerinin tamamlanmasıyla; Aydın'ın Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere Davutlar ile Güzelçamlı mahallelerine yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme-kullanma suyunu temin edecektir” ifadeleri yer aldı.