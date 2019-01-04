Sarıkamış ruhunu karda 1793 rakıma yürüyerek yaşattılar

Aydın'ın Bozdoğan ilesinde Sarıkamış Şehitleri anısına Madran Dağı zirvesine yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı yürüyüşte şehitler anısına saygı atışı yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve şehitler için dua edildi. Kar yağışı altında 10 kilometrelik yürüyüşe Bozdoğan kaymakamı başta olmak üzere yediden yetmişe katılım gerçekleşti.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bulunan ve Aydın'ın en yüksek dağı olan Madran Dağında kar altında yürüyüşlerini bu kez Sarıkamış Şehitleri anısına gerçekleştiren gruba ilçe Kaymakamı Adem Can önderlik etti. Çok sayıda asker, polis, orman İşletme Müdürlüğü çalışanı, öğretmenler, öğrenciler, esnaf, vatandaşlar ve memurlar yürüyüşe katılarak bayrak açtı. Dev Türk Bayrağını yaklaşık 10 km boyunca ellerinde taşıyan grup bir yandan da ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez', ‘Vatan sana canım feda' sloganları attı.

Bozdoğan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün organizesinde sis ve hafif yağan kar altında zirveye tırmanışını sürdüren grup ellerindeki Türk Bayraklarını sürekli sallayarak grupta bulunan yaşlı ve çocuklar nedeniyle düşük tempo ile yürüyüşlerini tamamladılar. 10 kilometrelik yürüyüşün ardından Bozdoğan ilçe merkezine geçen grup buradaki camide şehitler için okunan mevlit-i şerifi dinledi.

Yediden yetmişe bayrağını alan yola koyuldu. 104 yıl önce Sarıkamış'ta donarak şehit düşen atalarını anmak, onların anısını yaşatmak ve ruhlarına dua etmek için Aydın'ın en yüksek dağı olan bin 793 rakımlı Madran Dağı'nın karlı zirvesine sloganlar atarak yürüyen yaklaşık 150 kişi, zirvede askerlerin saygı atışının ardından saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşını hep birlikte okuyan grup şehitler için dua ettikten sonra tuzsuz çorba ve kuru ekmek yiyerek Sarıkamış Şehitlerinin tayından tattı. Etkinliğe katılanlara lokma ikram edilmesinin ardından anma törenleri sona erdi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Bozdoğan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Keskin, “Ege'den Ege'nin Karlı dağlarından Sarıkamış şehitlerimize ve tüm şehitlerimize Afrin'deki, Cerablus'taki Musul'daki, Kerkük'teki askerlerimize ve onların anısına bu yürüyüşü Armağan ediyoruz. İstikamet Kızıl Elma ülküsü ile hareket eden tüm Mehmetçiklerimize buradan selam olsun” dedi.

Bozdoğan Kaymakamı Adem Can ise konuşmasında; “Tam 104 yıl önce Sarıkamış'ta Serhat boylarımız da Allahuekber dağlarında vatan millet mukaddesat uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin anısına Madran Dağı'nda bin 793 rakamında yürüyüş yaptık. Vatandaşımızın ilgisi büyük oldu. İnşallah bu yürüyüşü geleneksel hale getirerek önümüzdeki yıllarda da gençlerimize bu ruhu aktarmaya çalışacağız. Bu vesile ile aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların aziz hatıralarını emanetlerine sahip çıkacağımıza namusumuz şerefimiz üzerine söz veriyoruz” dedi.