Şarlan Tabiat Parkı ziyaretçilerini bekliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın İl Müdürlüğü tarafından Aydın'daki mesire alanları yeniden düzenlendi. Vatandaşların yaz kış tabiat harikası parklarda hoşça vakit geçirebilmesi amacıyla yapılan düzenlemeler kapsamında Şarlan Tabiat Parkı baştan aşağıya yenilendi. Şöminelerinden kebap kuyularına kadar baştan aşağıya yenilen Tabiat Parkı bundan sonra ziyaretçilerine yaz kış hizmet verecek .

2014 yılında Tabiat Parkı olarak ilan edilen Çine İlçesi sınırlarında yer alan, temiz havası ve bozulmamış doğası ile ziyaretçileri ağırlayan Şarlan Tabiat Parkımız cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

Parkın gelişme planı doğrultusunda alan düzenlemeleri yapılarak Şarlan Tabiat Parkı, yılın her mevsimi ziyaretçilerine hizmet verecek. Tabiat parkında yetişkinlerin yanı sıra çocuk ve yaşlıların da hoşça vakit geçirebilmesi için teraslara korkuluklar yapıldı. Orman yangınlarının ve bölgede kamp yapanların düşme tehlikesinin önüne geçilmek amacıyla yapılan çalışmaların ardından Şarlan Tabiat parkı yepyeni bir görünüm kazandı. Ateş koruma alanları ile ziyaretçilerin ve ormanlık alanın her türlü güvenliğinin düşünüldüğü bölgede ziyaretçilerin daha güvenli ve keyifli zaman geçirebileceği kaydedildi.