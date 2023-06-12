Satranç Türkiye Şampiyonası'nı kazanan sporcular madalyalarına kavuştu

Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası, Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilirken, şampiyonada ‘şah'ı deviren Türkiye Şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2023 Türkiye Okullar Satranç Şampiyonası tamamlandı. Her yıl Türkiye'nin farklı bir ilinde gerçekleştirilen şampiyona bu yıl Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilirken Türkiye'nin 51 farklı ilinden gelen 138 okul takımı ve 706 sporcu şampiyonluk için hamle yaptı. Turnuvada şahları çeken sporcular, şampiyonluk için ter dökerken, ‘şah'ı deviren başarılı sporcular Türkiye Şampiyonu oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan ödül töreni ile şampiyon sporcular ödüllerine kavuştu.

Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 5 gün süren Satranç Türkiye Şampiyonası'nı Aydın Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu sporseverlerle birlikte yakıdan takip etti. İl Müdürü Fillikçioğlu, madalya töreninde yaptığı konuşmada “İl Müdürlüğü olarak Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Dereceye giren tüm okul takımlarını tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya daima hazırız. Aydın'daki spor şöleni aralıksız bir şekilde devam edecek. Tüm sporseverleri müsabakalara bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.