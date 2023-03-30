Satrançta Aydın İl şampiyonları belli oldu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen satranç müsabakalarında Aydın'ın şampiyon isimleri belli oldu.

Okul Sporları Faaliyetleri çerçevesinde yer alan Küçük, Yıldız, Genç Kız-Erkek Satranç İl Birinciliği müsabakaları, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Efeler Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuvalar sadece sporcular için değil izlemeye gelen tüm satranç severler içinde heyecanlı geçti. Stratejik hamleler ile beyin fırtınasının eksik olmadığı turnuvalarda rakiplerini eleyerek Aydın il birincileri de belli olmuş oldu. 61 takımdan toplam 300'e yakın sporcunun katıldığı turnuvalarda şahı deviren isimler adını birinciliğe yazdırdı.

Küçükler Genel kategorisinde Özel Başak Koleji Ortaokulu birinci, Küçükler Kızlar kategorisinde Fatih Ortaokulu birinci, Yıldız Genel kategorisi için Özel Başak Koleji Ortaokulu birinci, Yıldız Kızlar kategorisinde Fatih Ortaokulu birinci, Genç Genel kategorisinde Nazilli Fen Lisesi birinci, Genç Kızlar kategorisinde ise Nazilli Fen Lisesi birinci oldu.

Satranç birincileri Nisan ayında Manisa'da yapılacak olan müsabakalarda Aydın'ı temsil etmeye hak kazandı.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreniyle başarı elde eden takımlara madalya ve başarı belgeleri Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü, Özel Spor Salonları Birimi Şube Müdürü, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü ve Sportif Değerlendirme ve Takip Birimi Şube Müdürü tarafından takdim edildi.